Motorine yine dev zam geliyor

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken motorine dev bir zammın daha geleceği ileri sürüldü.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.

Öte yandan bu zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ileri sürülüyor. Tarihi zammın, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.