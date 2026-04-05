Motorine yine dev zam geliyor
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle motorine 7 lira 65 kuruşluk zam beklentisi gündeme geldi; sektör kaynakları, artışın pazar gecesinden itibaren geçerli olacağını ve tamamının pompaya yansıyacağını belirtiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; hem Brent petrol hem de döviz kurunun mevcut seyri doğrultusunda motorine 7 lira 65 kuruş bir zam daha geliyor.
Öte yandan bu zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ileri sürülüyor. Tarihi zammın, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.