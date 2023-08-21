Motorine yine zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları yine artacak.

Ekonomi 21.08.2023 11:39 Giriş: 21.08.2023 11:39

Güncelleme: 21.08.2023 11:40 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: DepoPhotos