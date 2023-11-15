Motorine zam bekleniyor

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam gelecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine geçtiğimiz gün gelen indirimin ardından zam haberi geldi.

Motorinin litresi bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam bekleniyor.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 36,38 TL'ye düşmüştü. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,53 TL’ye, Ankara’da 38,11 TL’ye, İzmir’de 38,29 TL’ye yükselecek.

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.