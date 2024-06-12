Motorine zam bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor