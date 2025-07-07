Motorine zam bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması öngörülüyor.

NTV'nin haberine göre; İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.