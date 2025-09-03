Motorine zam bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2.05 lira zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Halihazırda İstanbul'da ortalama 52.21 TL'ye satılan motorinin litresi zamla birlikte 52.26 lira olacak.

İstanbul'da benzin 52.89 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.