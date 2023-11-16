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Motorine zam geldi

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzre 1 lira 4 kuruş zam geldi.

Güncel
  • 16.11.2023 07:26
  • Giriş: 16.11.2023 07:26
  • Güncelleme: 16.11.2023 07:30
Kaynak: Haber Merkezi
Motorine zam geldi
Fotoğraf: Depophotos

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.

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