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Motorine zam geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.

Ekonomi
  • 13.06.2024 08:28
  • Giriş: 13.06.2024 08:28
  • Güncelleme: 13.06.2024 08:30
Motorine zam geldi
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Motorin grubuna gece yarısından itibaren 1 lira 34  kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.62 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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