Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 85 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine geçtiğimiz salı günü (22 Ekim) gelen indirimlerin ardından bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litresine ortalama 85 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasından ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL, Bursa'da 43,36 TL, Antalya'da 44,21 TL ve Diyarbakır'da 44,33 TL'ye yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Habertürk