Motorine zam geldi

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında zamlar üst üste geliyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.

Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 88 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 49 lira 28 kuruş

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.