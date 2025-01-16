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Motorine zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam geldi.

Ekonomi
  • 16.01.2025 05:51
  • Giriş: 16.01.2025 05:51
  • Güncelleme: 16.01.2025 06:47
Motorine zam geldi
Fotoğraf: AA

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında zamlar üst üste geliyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.

Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 49 lira 28 kuruş

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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