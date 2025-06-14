Motorine zam geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Dün benzine gelen zammın ardından bugün motorinin litre fiyatı da zamlandı.

Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 49 kuruş artış gerçekleşti.

İstanbul

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

Ankara

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL