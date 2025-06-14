Motorine zam geldi
Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş zam geldi. Dün benzine de zam gelmişti.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Dün benzine gelen zammın ardından bugün motorinin litre fiyatı da zamlandı.
Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 49 kuruş artış gerçekleşti.
İstanbul
Benzin: 48,39 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 25,09 TL
Ankara
Benzin: 49,08 TL
Motorin: 48,64 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir
Benzin: 49,41 TL
Motorin: 48,97 TL
LPG: 24,94 TL