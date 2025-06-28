Motorine zam geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam geldi.

28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı gerçekleşti.

Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

28 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.90 TL

Motorin: 50.21 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.76 TL

Motorin: 51.10 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.58 TL

Motorin: 51.07 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.90 TL

Motorin: 51.40 TL

LPG: 24.94 TL