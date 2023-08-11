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Motorine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışlardan etkilenen motorin fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1.80 lira zam geldi.

Ekonomi
  • 11.08.2023 07:48
  • Giriş: 11.08.2023 07:48
  • Güncelleme: 11.08.2023 07:52
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Motorine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Fotoğraf: AA

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litre fiyatına 1.80 lira zam geldi.

Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 38.30 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 38.79 lira, İzmir'de 38.96 lira, Bursa'da 38.85 lira, Adana'da 39.25 lira, Antalya ve Diyarbakır'da ise 39.49 lira oldu.

Son zamla beraber motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 yükselmiş oldu.

Bugün benzin fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

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