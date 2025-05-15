Motorine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.

Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

İstanbul'da benzin 46.78 lira, motorin 46.05 liradan satılıyor.

Ankara'da ise 47.4 lira, motorin 46.86 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.