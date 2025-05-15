Motorine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.
Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.
İstanbul'da benzin 46.78 lira, motorin 46.05 liradan satılıyor.
Ankara'da ise 47.4 lira, motorin 46.86 liradan satılıyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.