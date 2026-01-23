Motorine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Motorine yapılan üst üste zamlara bir yenisi daha eklendi.

İki gün önce yapılan zammın ardından tabelalar gece yarısı bir kez daha değişti.

Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapıldı.

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükseldi.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.