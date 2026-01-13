Motorine zam geldi: Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı.
Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL
Benzin: 53.12 TL
Motorin: 53.57 TL
LPG: 30.89 TL
ANKARA
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.71 TL
LPG: 30.90 TL
İZMİR
Benzin: 54.33 TL
Motorin: 54.98 TL
LPG: 30.85 TL
***
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.