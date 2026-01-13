Motorine zam geldi: Gece yarısı fiyatlar güncellendi

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı.

Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin: 53.12 TL

Motorin: 53.57 TL

LPG: 30.89 TL

ANKARA

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.71 TL

LPG: 30.90 TL

İZMİR

Benzin: 54.33 TL

Motorin: 54.98 TL

LPG: 30.85 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.