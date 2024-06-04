Motorine zam geldi, LPG’ye indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim beklenirken motorine ise bugün itibarıyla 12 kuruş zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim de sürüyor.



Son olarak motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

NTV'de yer alan habere göre, otogaza (LPG) da çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.



Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan,



• Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan,



• Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.