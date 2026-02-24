Motorine zam geldi: Şehir şehir yeni fiyatlar açıklandı

ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de binlerce kilometre öteden uçak gemisi filolarını hareket ettirdi ve Orta Doğu'ya konuşlandırmaya başladı.

ABD'nin geniş kapsamlı olmasa da, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve rejime yönelik saldırı planlarının olduğu iddia ediliyor.

Bu gelişmeler ışığında motorin fiyatlarına 2,40 TL zam geldi.

İstanbul'da motorin 60,30 lira, Ankara'da 61,41 lira, İzmir'de 61,69 lira, Adana'da 62,24 lira, Doğu Anadolu şehirlerinden Dersim'de 63,10, Hakkari'de 63,12, Bingöl ve Bitlis'te 63,10 liradan satılıyor.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 60,30 TL'ye, Ankara'da 61,50 TL'ye, İzmir'de 61,70 TL'ye yükseldi.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 57.17 TL

Motorin: 60.30 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 57.00 TL

Motorin: 60.15 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara:

Benzin: 58.10 TL

Motorin: 61.41 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir:

Benzin: 58.37 TL

Motorin: 61.69 TL

LPG: 30.09 TL

BENZİNE DE ZAM GELECEK Mİ?

Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatları için de zam beklentisi artmaya başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.