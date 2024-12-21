Motorine zam geldi, tabela değişti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, siyasi ve bölgesel gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Motorinin litresine 21 Aralık itibarıyla 58 kuruş zam geldi. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 14 kuruştan, motorinin litresi ise 43 lira 33 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.