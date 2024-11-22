Motorine zam geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.
NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
• İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,
• Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.