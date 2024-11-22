Motorine zam geliyor

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.

NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,



• Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.