Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi
  • 22.11.2024 09:04
  • Giriş: 22.11.2024 09:04
  • Güncelleme: 22.11.2024 09:11
Motorine zam geliyor
Fotoğraf: Depophotos

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.

NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

• Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BirGün'e Abone Ol