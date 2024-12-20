Motorine zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, siyasi ve bölgesel gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin aktardığına göre, motorinin litresine bu gece yarısından (21 Aralık Cumartesi) itibaren 58 kuruş zam bekleniyor.



Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da benzinin litresi ise 43 lira 14 kuruştan,



• Motorinin literesi 43 lira 33 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.