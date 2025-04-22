Motorine zam geliyor

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorine 22 Nisan 2025 Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam uygulanacak.

Son olarak 17 Nisan’da benzine 94 kuruş zam gelmişti.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 45,36 TL’ye, Ankara’da 46,17 TL’ye ve İzmir’de 46,50 TL’ye çıkması bekleniyor. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 45,16 TL, Ankara’da 45,75 TL, İzmir’de 46,12 TL seviyesini koruyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.37 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 44.25 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.16 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL

Motorin litre fiyatı: 45.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.