Motorine zam geliyor!
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve küresel çapta yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve otogaz fiyatların da da değişkenliğe neden oluyor. Buna göre, 28 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere 1motorine lira 14 kuruşluk zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 28 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor.
Buna göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İzmir:
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
Ankara:
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL