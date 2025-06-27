Motorine zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 28 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor.

Buna göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İzmir:

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL

Ankara:

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL