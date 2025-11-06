Motorine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelmesi bekleniyor.

ZAMMIN ARDINDAN FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 55,49 liradan, Ankara'da 56,51 liradan, İzmir'de 56,85 liradan satılıyor.

Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 57,56 liraya, Ankara'da 58,58 liraya, İzmir'de ise 58,92 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 53,65 liradan, Ankara'da 54,51 liradan, İzmir'de 54,85 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.