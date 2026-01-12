Motorine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 53,17 lira

Motorin: 53,68 lira

LPG: 29,29 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 53,01 lira

Motorin: 53,52 lira

LPG: 28,69 lira

Ankara:

Benzin: 54,04 lira

Motorin: 54,78 lira

LPG: 29,17 lira

İzmir:

Benzin: 54,37 lira

Motorin: 55,05 lira

LPG: 29,09 lira

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.