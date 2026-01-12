Giriş / Abone Ol
Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

Ekonomi
  • 12.01.2026 07:47
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 53,17 lira
Motorin: 53,68 lira
LPG: 29,29 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 53,01 lira
Motorin: 53,52 lira
LPG: 28,69 lira

Ankara:

Benzin: 54,04 lira
Motorin: 54,78 lira
LPG: 29,17 lira

İzmir:

Benzin: 54,37 lira
Motorin: 55,05 lira
LPG: 29,09 lira

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

