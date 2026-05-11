Motorine zam geliyor

ABD-İran hattında yeniden yükselen savaş gerilimi petrol fiyatlarını artırırken, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,10 lira zam bekleniyor.

  • 11.05.2026 09:29
  • Güncelleme: 11.05.2026 09:32
Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.

