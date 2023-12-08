Motorinin ardından benzine büyük indirim

Motorine gelen 88 kuruşluk indirimin ardından benzinde de fiyat indirimi bekleniyor. 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 65 kuruşluk indirim gelecek.

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Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı. NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.