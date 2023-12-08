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Motorinin ardından benzine büyük indirim

Motorine gelen 88 kuruşluk indirimin ardından benzinde de fiyat indirimi bekleniyor. 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 65 kuruşluk indirim gelecek.

Güncel
  • 08.12.2023 10:38
  • Giriş: 08.12.2023 10:38
  • Güncelleme: 08.12.2023 10:41
Motorinin ardından benzine büyük indirim
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.

NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

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