Motorinin ardından benzine büyük indirim
Motorine gelen 88 kuruşluk indirimin ardından benzinde de fiyat indirimi bekleniyor. 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 65 kuruşluk indirim gelecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.
NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.
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