Motorinin fiyatı düşüyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
ABD ve İran'ın geçici ateşkes kararının ardından petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatlarını da etkileyecek. Motorine en az 14-15 TL indirim bekleniyor.
ABD ile İran'ın geçici ateşkes anlaşmasına varmasının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti.
Ateşkes kararı küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında 300 dolarlık düşüşe yol açtı.
Bu düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkileyecek.
Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre sektör temsilcileri, 85 TL'yi aşan motorin fiyatlarının şu anki verilere göre en az 14-15 TL indirim hesaplandığını söyledi.
Tutar, yarın sabah netleşecek. Cuma, pompaya yansıtılması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL