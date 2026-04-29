Motorlu taşıt ticaretinde düzenleme: Yetki belgesi ve eğitim şartı değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Düzenleme ile yetki belgelerinin tadil ve yenilenmesine ilişkin usuller yeniden düzenlenirken, eğitim şartında da değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, yetki belgesine ilişkin hükümlere “tadil” ibaresi eklendi. Buna göre, işletmelerin bilgilerinde değişiklik olması durumunda yetki belgesi tadil edilecek, ticaret unvanı veya işletme adı değişikliklerinde ise belge yenilenecek.

EĞİTİM ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

Dikkat çeken değişikliklerden biri eğitim şartına ilişkin oldu. Buna göre, motorlu kara taşıtı ticareti yapacak kişiler için daha önce aranan “lise mezuniyeti” şartı “ilköğretim mezuniyeti” olarak değiştirildi.

BAŞVURU SÜRESİ 30 GÜN

Yetki belgesi tadil ve yenileme başvurularının, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gerekecek. Başvurular il müdürlükleri tarafından 10 gün içinde sonuçlandırılacak.

Ayrıca yönetmelikte yer alan geçici bir hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.