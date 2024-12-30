Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam: Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 lira oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Erdoğan, MTV'de yeniden değerlenrdirme oranını yüzde 80'e kadar indirme yetkisini kullanmadı.
Vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı.
MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı.
Sıfır araçta en düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de yeniden değerlenrdirme oranını yüzde 80'e kadar indirme yetkisini kullanmadı.
İşte yeni MTV oranları: