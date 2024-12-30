Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam: Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 lira oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Erdoğan, MTV'de yeniden değerlenrdirme oranını yüzde 80'e kadar indirme yetkisini kullanmadı.

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FOTOĞRAF: depophotos