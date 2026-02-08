Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ve dronların arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda yetkili kurumlarla proje görüşmeleri yapacaklarını bildirdi.

Yurtnaç, AA muhabirine, THK bünyesinde hem dron hem de motorlu yamaç paraşütü eğitimleri verildiğini söyledi.

Bu iki hava aracının arama kurtarma faaliyetlerinde birlikte ve tamamlayıcı şekilde değerlendirilebileceğini vurgulayan Yurtnaç, THK tarafından verilen paramotor ve dron eğitimlerinin, hava araçlarının arama kurtarma süreçlerinde ne denli etkili gözlem ve müdahale kabiliyeti sunduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Yurtnaç, "Uzun süre havada kalabilme, dar alanlara iniş yapabilme ve geniş görüş kabiliyetiyle arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol üstlenen motorlu yamaç paraşütü ve dron sistemlerinin afet, yangın, deprem ve arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin kullanılabilmesi amacıyla ilgili kurumlarla proje görüşmelerine hazırlanıyoruz." dedi.

Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütlerinin, dronlara kıyasla havada kalış süresi ve insan gözüyle yapılan gözlem sayesinde sahada daha sonuç odaklı çalışmalar yapılmasını sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında denizde hareketsiz insan bedeni fark edilerek, ilgili birimlere bilgi verilmişti. Bu olay, motorlu yamaç paraşütlerinin düşük hızda uçabilme, uzun süre havada kalabilme, dar alanlara yaklaşabilme ve geniş görüş açısıyla gözlem yapabilme kabiliyetlerinin arama kurtarma faaliyetlerinde ne derece kritik olduğunu bir kez daha gösterdi."

- Dar alanlarda daha etkin görev yapabiliyorlar

Motorlu yamaç paraşütü ve dron eğitimleriyle bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye ve olası afet ve acil durumlarda görev almaya hazır şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yurtnaç, şunları kaydetti:

"AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri başta olmak üzere ilgili kurumlarla, 'havadaki göz' olarak tanımladığımız motorlu yamaç paraşütü ve dronların, arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda proje görüşmeleri başlatacağız. Deprem, yangın ve afetlerde, helikopter ve diğer hava araçlarına nazaran motorlu yamaç paraşütleri, çok daha dar alanlarda ve çok daha etkin şekilde görev yapabilir. Bunun Türkiye'de daha yaygın ve etkin kullanılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz."