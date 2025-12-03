Motorundan tutuşan otomobili kovayla taşıdığı suyla söndürdü

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU’da park halindeyken motor kısmından tutuşan otomobilin sürücüsü kovayla taşıdığı suyla alevleri söndürdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobil, motor kısmından bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte araç sürücüsü yakındaki binadan kovayla getirdiği suyla yangını söndürdü. Sürücünün aracını söndürmek için elinde su dolu kovayla koştuğu anları binada oturan bir vatandaş balkonundan cep telefonuyla görüntüledi. (DHA)

FOTOĞRAFLI