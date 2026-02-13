Motosiklet belediye aracına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece D-100 kara yolunda, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosikletteki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza gece saatleri sıralarında Küçükçekmece D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği plakası tespit edilemeyen motosiklet, aynı yönde seyreden belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet temizlik aracının altına girerken, sürücü ve yolcu konumundaki kişi yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından iki kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, kazanın oluş nedenini ve sorumlularını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Bu kapsamda incelemelerin devam ettiği bildirildi.