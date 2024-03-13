Motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden Konya Akşehir’e giderek motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu Akşehir’den 3 adet motosiklet çalınması üzerine polis tarafından yapılan araştırma ve kamera incelemesinde 3 şüphelinin Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden gelip motosikletleri çaldığı tespit edildi. Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte polis tarafından yapılan operasyonda çalınan 2 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.G., S.G. ve Y.G., isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.