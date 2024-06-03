Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Ehliyeti olmayan sürücü Ahmet Ç.’nin (30) ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede plakası başka bir araca ait olan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Çalınan motosikleti satın aldığı öğrenilen sürücü Ahmet Ç.’nin de 1.70 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet Ç.’ye, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanmaktan 19 bin 407 TL, başka araca ait plakayı kullanmaktan 32 bin 170 TL cezai işlem uygulanırken, motosiklet çekici ile otoparka götürüldü.