Motosiklet çöp kamyonuna çarptı:1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Pidos mevkiinde meydana geldi. Emircan E.(21) kullandığı motosiklet ile Alaplı Belediyesine ait çöp aracına Pidos kavşağında çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Emircan E.’yi yaralı olarak ambulansla Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye sevk etti.

Kazanın ardından çalışma yapan trafik ekipleri, motosikletin devir göstergesinin 6’da takılı kaldığını tespit etti.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.