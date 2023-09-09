Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Buğday Pazarının önünde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 02 SA 619 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte motosiklette bulunan Aykut D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.