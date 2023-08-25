Motosiklet dönüş yapan otomobile çarptı: 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 52 yaşındaki İsmail S., 59 TM 502 plakalı motosiklet ile 59 AHN 157 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullandığı motosikletten fırlayıp takla atan İsmail S. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.