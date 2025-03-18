Motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun’da motosiklet hırsızlığı yapan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir motosikleti çalan yabancı uyruklu B.A.S.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.