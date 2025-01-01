Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Ömer D., idaresindeki 02 ADZ 257 plakalı motosiklet sürücüsü ile Ali E., idaresindeki 02 AAK 201 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.