Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Serdar A.’nın kullandığı 07 BUB 227 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halindeki Tetiana Y.’nin kullandığı 34 MJP 513 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.