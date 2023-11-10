Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.





Kaza, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç. idaresindeki 09 AIL 897 plakalı otomobil, 222 Sokak’a dönüş yapmak istediği esnada, Doğu Gazi Bulvarı yönünde seyir halinde olan R.Ş. idaresindeki 09 AKB 754 plakalı motosikleti fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü R.Ş.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.