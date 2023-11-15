Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesindeki bir adrese motosikleti ile paket servis götüren kurye E.Ç. (26) idaresindeki 68 ACT 884 plakalı motosiklet Şamlı Mahallesi istikametinden Zafer Mahallesi istikametine seyreden İ.K. (73) yönetimindeki 68 DT 331 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.