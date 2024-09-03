Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Manavgat’ta motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Yavuz Senekçi’nin kullandığı 07 LOF 62 plakalı motosiklet Sorgun Bulvarından çıkmakta olan Mehmet Yılmaz’ın kullandığı 42 AAL 926 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Çilek Senekçi yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.