Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 APP 583 plakalı otomobil, 1666 Sokak’a dönüş yapmak istediği esnada karşı istikametten gelen 33 CYH 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.