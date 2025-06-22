Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık yolu Tavşanlı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Harmancık istikametinden Tavşanlı yönüne giden M.Y. idaresindeki 43 AGD 955 plakalı motosiklet ile önünde aynı istikamete seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 43 EH 430 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.T.A. yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.