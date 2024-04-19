Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin B’nin (18) kullandığı motosiklet, Halil Ş. idaresindeki Volkswagen marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Savaş A. (18) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Yasin B., yapılan müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.