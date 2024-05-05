Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Köyceğiz ilçesi Eski Fethiye Yolu Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil sola dönüş için manevra yaptığı esnada karşı istikametten gelen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.