Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki Barış K.’nın (17) kullandığı 07 BLD 107 plakalı motosiklet ara sokaktan gelen Candeniz D.’nin kullandığı 07 AJH 510 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Barış K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seher Ç. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.