Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı; kaza kamerada

Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde U dönüşü yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Oto lastik tamirhanesinde aracının lastiğini tamir ettiren Mustafa B., kullandığı 59 ADH 675 plakalı otomobili ile U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Sercan E., idaresindeki 59 AJS 676 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sercan E. ile arkasındaki Emir Ö., otomobilin üzerinden savrularak yere düşerek yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sercan E. ile Emir Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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